Analisi Tecnica: indice DAX del 29/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 29 settembre
La giornata del 29 settembre chiude piatta per il principale indice di Francoforte, che riporta un +0,02%.
Lo status tecnico di medio periodo del DAX ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 23.815,1. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 24.025,4, mentre il primo supporto è stimato a 23.604,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)