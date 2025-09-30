Milano 10:01
42.373 -0,43%
Nasdaq 29-set
24.611 0,00%
Dow Jones 29-set
46.316 +0,15%
Londra 10:01
9.270 -0,32%
Francoforte 10:01
23.698 -0,20%

Analisi Tecnica: indice DAX del 29/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 29 settembre

La giornata del 29 settembre chiude piatta per il principale indice di Francoforte, che riporta un +0,02%.

Lo status tecnico di medio periodo del DAX ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 23.815,1. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 24.025,4, mentre il primo supporto è stimato a 23.604,9.


