Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 29/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 29 settembre

Sostanziale invarianza per l'Eurostoxx 50, che archivia la seduta con un +0,13%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 5.528, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 5.466. L'equilibrata forza rialzista dell'Eurostoxx 50 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 5.589.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
