Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 29/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 29 settembre
Discesa moderata per indice spagnolo, che chiude la giornata del 29 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,22% rispetto alla seduta precedente.
L'esame di breve periodo di IBEX 35 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 15.393,2 e primo supporto individuato a 15.196,5. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 15.589,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)