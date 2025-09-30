Milano 10:02
42.373 -0,43%
Nasdaq 29-set
24.611 0,00%
Dow Jones 29-set
46.316 +0,15%
Londra 10:02
9.270 -0,32%
Francoforte 10:02
23.699 -0,20%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 29/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 29/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 29 settembre

Seduta in frazionale rialzo per il Nasdaq Composite, che ha terminato gli scambi in aumento a 22.591,2.

Tecnicamente, il Nasdaq Composite è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 22.660, mentre il supporto più immediato si intravede a 22.453,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 22.866,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```