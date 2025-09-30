Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 29/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 29 settembre
Seduta in frazionale rialzo per il Nasdaq Composite, che ha terminato gli scambi in aumento a 22.591,2.
Tecnicamente, il Nasdaq Composite è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 22.660, mentre il supporto più immediato si intravede a 22.453,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 22.866,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)