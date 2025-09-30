Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 29/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 29 settembre
Seduta trascurata per l'indice nipponico, che archivia la giornata con un controllato -0,18%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Nikkei 225. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 45.422,3, con il supporto più immediato individuato in area 44.765,3. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 44.572,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)