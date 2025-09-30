Milano 10:02
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 29/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 29/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 29 settembre

Moderatamente al rialzo la prestazione dell'indice svizzero, che chiude con una variazione percentuale dello 0,64%.

Il quadro di medio periodo dello SMI (Swiss Market Index) ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 12.114,3. Primo supporto individuato a 11.887,5. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 12.341,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
