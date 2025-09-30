DBA Group, utile semestrale sale a 1,9 milioni di euro. Ricavi +6,7%

DBA Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella connettività delle reti e nelle soluzioni a supporto del ciclo di vita delle infrastrutture, ha chiuso ilcon unpari a 57 milioni di euro (+6,7% rispetto ai 53,4 milioni nella prima metà del 2024), suddiviso in 36,2 milioni relativi ai servizi di Engineering & Project Management (32,6 milioni nel 2024), in 2,6 milioni relativi ai servizi di Information & Communication Technologies in Italia (2,4 milioni nel 2024) e in 18,2 milioni relativi ai servizi di Information & Communication Technologies in Slovenia (18,4 milioni nel 2024).L'è pari a 5,9 milioni di euro (in aumento sia rispetto ai 5,3 milioni di EBITDA Reported sia rispetto ai 5,7 milioni di EBITDA Adjusted del periodo precedente). Larelativa del primo semestre 2025 è pari al 10,3%, in aumento dello 0,3% rispetto a quanto registrato nel primo semestre 2024, quando era pari al 10,0%.L'è positivo e ammonta a 3,8 milioni di euro (3,1 milioni nel 1H 2024), registrando un incremento di 0,7 milioni e l', pari a 1,9 milioni di euro, risulta in crescita del +21,4% rispetto al primo semestre 2024 in cui era pari a 1,5 milioni."Il primo semestre del 2025 ci consegna- dichiara l'- che confermano la validità della nostra strategia fortemente orientata alla transizione digitale ed energetica. Abbiamo saputo cogliere con successo le opportunità nei nostri mercati di riferimento, consolidando ulteriormente la nostra leadership tra le principali società di ingegneria in Italia. I progressi registrati su EBITDA, EBIT e utile di gruppo, insieme al rafforzamento della posizione finanziaria netta, testimoniano la fiducia che il mercato ripone in noi. Inoltre, la crescita e il consolidamento del nostro team ci pongono nelle condizioni ideali per continuare a generare valore sostenibile nel lungo termine".Larisulta negativa (indebitamento netto) per 8,8 milioni di euro, in miglioramento rispetto a 9,2 milioni del 31 dicembre 2024.Al 30 giugno 2025 ilè pari a 119 milioni di euro, di cui 60 milioni riferiti alla seconda metà del 2025 e 59 milioni riferiti al 2026 e anni successivi.