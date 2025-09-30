DigiTouch, utile stabile a 0,8 milioni di euro nel primo semestre

(Teleborsa) - DigiTouch
, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in Cloud Marketing e Digital Transformation, ha comunicato che i ricavi totali
consolidati del primo semestre 2025 sono pari a 19.795 migliaia di euro (19.564 migliaia nel primo semestre 2024). Il Margine Operativo Lordo (EBITDA
) Adjusted, al netto delle partite straordinarie pari a circa 258 migliaia, si attesta a 3.666 migliaia, in aumento rispetto al dato del 2024 (3.532 migliaia) del 3,8%. L'incidenza sui ricavi passa dal 18,1% del 2024 al 18,5% del 2025. L'utile netto
si attesta a 824 migliaia, in linea al dato del primo semestre 2024.
L'indebitamento finanziario netto
del Gruppo registra una riduzione rispetto al 31 dicembre 2024 (8.414 migliaia) e ammonta a 7.929 migliaia.
La diversificazione del business model nonché la solidità patrimoniale e finanziaria del Gruppo consentono a Digitouch di guardare al 2025
con forte positività ponendosi come obiettivo
una crescita dei ricavi nell'ordine del 7-10% accompagnata da un ulteriore miglioramento della redditività. I segnali di crescita sono già emersi nel terzo trimestre. Inoltre, il Gruppo è costantemente impegnato in importanti gare in Italia e all'estero.
"Il primo semestre dell'anno evidenzia segnali concreti di miglioramento
, sia nei risultati economico-finanziari che nei trend di mercato, confermando la validità del nostro modello di business e il posizionamento competitivo distintivo del Gruppo - ha commentato il presidente Simone Ranucci Brandimarte
- Questi elementi ci permettono di guardare con fiducia alla seconda parte dell'anno. L'incremento dei ricavi e della marginalità, unito al rafforzamento della posizione finanziaria netta, ci consente di proseguire e intensificare gli investimenti in tecnologie strategiche, in particolare nell'ambito dell'intelligenza artificiale, leva evolutiva fondamentale per il nostro sviluppo futuro".
"Nonostante il persistere di un contesto macroeconomico complesso e instabile, il Gruppo continua a dimostrare solidità, efficienza operativa e una notevole capacità di adattamento
, elementi che riteniamo essenziali per la creazione di valore sostenibile nel medio-lungo periodo", ha aggiunto.