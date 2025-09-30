DigiTouch, utile stabile a 0,8 milioni di euro nel primo semestre

DigiTouch

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in Cloud Marketing e Digital Transformation, ha comunicato che iconsolidati del primo semestre 2025 sono pari a 19.795 migliaia di euro (19.564 migliaia nel primo semestre 2024). Il Margine Operativo Lordo () Adjusted, al netto delle partite straordinarie pari a circa 258 migliaia, si attesta a 3.666 migliaia, in aumento rispetto al dato del 2024 (3.532 migliaia) del 3,8%. L'incidenza sui ricavi passa dal 18,1% del 2024 al 18,5% del 2025. L'si attesta a 824 migliaia, in linea al dato del primo semestre 2024.L'del Gruppo registra una riduzione rispetto al 31 dicembre 2024 (8.414 migliaia) e ammonta a 7.929 migliaia.La diversificazione del business model nonché la solidità patrimoniale e finanziaria del Gruppo consentono a Digitouch di guardare alcon forte positività ponendosi comeuna crescita dei ricavi nell'ordine del 7-10% accompagnata da un ulteriore miglioramento della redditività. I segnali di crescita sono già emersi nel terzo trimestre. Inoltre, il Gruppo è costantemente impegnato in importanti gare in Italia e all'estero."Il primo semestre dell'anno evidenzia, sia nei risultati economico-finanziari che nei trend di mercato, confermando la validità del nostro modello di business e il posizionamento competitivo distintivo del Gruppo - ha commentato il- Questi elementi ci permettono di guardare con fiducia alla seconda parte dell'anno. L'incremento dei ricavi e della marginalità, unito al rafforzamento della posizione finanziaria netta, ci consente di proseguire e intensificare gli investimenti in tecnologie strategiche, in particolare nell'ambito dell'intelligenza artificiale, leva evolutiva fondamentale per il nostro sviluppo futuro"."Nonostante il persistere di un contesto macroeconomico complesso e instabile, il Gruppo continua a dimostrare, elementi che riteniamo essenziali per la creazione di valore sostenibile nel medio-lungo periodo", ha aggiunto.