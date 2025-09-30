Ex Ilva, sindacati in mobilitazione permanente: "Il Governo si assuma le sue responsabilità"

(Teleborsa) - Fim, Fiom e Uilm hanno annunciato nella serata di ieri lacontro la decisione del ministero del Lavoro di chiudere la(Cigs) per la, concedendo all’azienda la facoltà di proseguire unilateralmente. "Non accettiamo questa azione inedita e gravissima", affermano i leader sindacali Ferdinando Uliano, Michele De Palma e Rocco Palombella.Secondo le tre sigle, la scelta arriva in un momento particolarmente delicato, segnato dall'"esito disastroso" delche ha certificato l’a rilevare l’intero gruppo. Da qui la decisione di proclamare da subito lo stato di mobilitazione permanente, con assemblee in tutti gli stabilimenti e possibili scioperi. "Il– aggiungono – deve assumersi le sue responsabilità, anche attraverso l’, e riaprire il confronto a Palazzo Chigi con le organizzazioni sindacali. La situazione sta precipitando in maniera drammatica: i lavoratori hanno lottato per il rilancio dell’azienda e saranno pronti a mobilitarsi finché non arriveranno risposte sul futuro dell’ex Ilva".Le tre organizzazioni avevano inviato unaal ministero del Lavoro per comunicare la decisione di disertare l’incontro previsto nella mattina del 29 settembre sulla Cigs. "Preso atto della conferma di una riunione che tende a escludere il parere dei lavoratori e dei loro rappresentanti, comunichiamo che non presenzieremo, ribadendo la necessità di un rinvio", si legge nel documento.Nella missiva, ihanno ricordato che, scaduti i termini del bando, l’unico elemento disponibile è unadell’azienda che parla di dieci offerenti. "Resteremo in attesa della convocazione di Palazzo Chigi che possa chiarire quale percorso il Governo, insieme alla struttura commissariale, intenda dare al gruppo ex Ilva", hanno concluso.