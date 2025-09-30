GVS, ok assemblea a fusione per incorporazione di Haemotronic nella società

GVS

(Teleborsa) - L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti disi è riunita oggi sotto la Presidenza di Alessandro Nasi, con una partecipazione del capitale sociale pari all’87,495% e 92,105% dei diritti di voto totali ed ha autorizzato l’operazione di fusione per incorporazione di Haemotronic in GVS, nei termini e alle condizioni previste nel progetto di fusione come iscritto nel competente Registro delle Imprese in data 8 agosto 2025.Lo fa sapere GVS con una nota aggiungendo che in data 22 settembre 2025 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato alla società il non esercizio dei poteri speciali – con applicazione della procedura semplificata ex art. 11 D.P.C.M. 133/2022 – per assenza di minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi tutelati dal decreto-legge 21/2012.