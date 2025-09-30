La Perla: ufficializzata la cessione a La Perla Atelier di Luxury Holding LLC

(Teleborsa) - Con il trasferimento del complesso produttivo di Bologna è stata, in amministrazione straordinaria, aazienda che fa capo a Peter Kern attraverso la società di investimentiNella giornata odierna è stata inoltre sottoscritta latra le procedure concorsuali italiana e inglese con La Perla Atelier."Si apre finalmente un. Abbiamo difeso ogni posto di lavoro, salvaguardato tutte le maestranze e riconosciuto il valore straordinario delle competenze, patrimonio nazionale che tutto il mondo ci invidia. Un risultato straordinario, frutto di un autentico gioco di squadra:e può tornare a occupare il ruolo che le spetta nel panorama internazionale della moda", ha dichiarato ilL’operazione prevede il passaggio di tutti i. Da subito verranno assorbiti i primi 163 lavoratori di LPM, mentre nei prossimi giorni sarà ufficializzato anche il trasferimento dei lavoratori di LPGM UK ITA. Sono state così salvaguardate tutte le maestranze e le cui competenze sono state riconosciute come indispensabili da chi ha deciso di rilanciare il Gruppo La Perla.Con l’ingresso di Luxury Holding LLC si individua unatra le più complesse mai affrontate dal MIMIT. Per la prima volta, infatti, le strutture si sono trovate a gestire più procedure in diversi Paesi, con una complessità legale che appariva di difficile risoluzione.