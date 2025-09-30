Lagarde: con tassi al 2% BCE ha margini per eventuali imprevisti

(Teleborsa) - I dazidegli Stati Uniti hanno aumentato i rischi di indebolimento della crescita economica, che tuttavia per una serie di fattori ora risultano più bilanciati rispetto ai mesi scorsi, nel frattempo sull'inflazione i rischi sono bivalenti". Lo ha affermato la presidente della BCE, Christine Lagarde nel suo intervento ad una conferenza a Helsinki sottolineando che "in questa situazione di incertezza con tassi di interesse al 2% "la Banca centrale europea dispone di margini per rispondere se i rischi sull'inflazione dovessero cambiare o se dovessero emergere nuovi shock"."La lineadella Bce resta in una buona posizione", ha ribadito. "Avendo tagliato i tassi di 100 punti base dal dicembre del 2024, tamponando l'impatto delle tensioni geopolitiche mentre abbiamo mantenuto la stabilità dei prezzi, la Bce non si trova di fronte il classico dilemma monetario tra stallo e inflazione in aumento. I rischi sull'inflazione - ha detto - sono piuttosto contenuti in entrambi le direzioni".Quanto alla crescita economica "investimenti fuori dall'area euro. Un potenziale di crescita più basso - ha rilevato - potrebbe far abbassare i tassi reali e ridurre la i margini" di intervento"Un aumento di solo il 2% nel commercio intra area euro sarebbe sufficiente a compensare la perdita di esportazioni verso gli Stati Uniti causata dai dagli accresciuti dazi commerciali", ha detto Lagarde, citando le analisi dei tecnici dell'istituzione. Se i governi agiranno in maniera risoluta, potranno dare a imprese e famiglie ragioni per essere fiduciosi. Devono attuare le riforme delineate dai rapporti Draghi e Letta, come la semplificazione delle regole - ha detto - il completamento del mercato unico e la costruzione di un autentico mercato dei capitali europeo". "L'Europa ha superato con successo le crisi passate. Ma non tutte le