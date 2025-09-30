Matica Fintec, ricavi e redditività in leggero calo nel primo semestre

Matica Fintec

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e commercializzazione di soluzioni tecnologiche per l'emissione di card digitali, ha chiuso ildel 2025 conpari a 10,7 milioni di euro (11,1 milioni al 30 giugno 2024) registrando una flessione del 4% circa su base annua, pur continuando a rafforzare la propria posizione strategica e ampliando la propria presenza nei mercati globali.L'è pari a 2,5 milioni di euro (2,6 milioni al 30 giugno 2024) e con una marginalità sul fatturato del 23,7%, in debole flessione rispetto al 23,9% del primo semestre 2024. Il risultato operativo () si attesta a 2,1 milioni di euro (2,2 milioni al 30 giugno 2024) con unpari a 0,6 milioni di euro (1,3 milioni al 30 giugno 2024) principalmente per effetto di maggiori oneri straordinari relativi all'operazione di RTO sottoscritto il 4 giugno 2025.L'è pari a 1,6 milioni, in diminuzione rispetto ad un debito pari a 2,2 milioni al 31 dicembre 2024. L'IFN Adjusted, che tiene conto di una piccola quota di debiti tributari scaduti, è pari a 1,6 milioni (debito per 2,2 milioni al 31 dicembre 2024)."Il primo semestre 2025 rappresenta una tappa cruciale nel nostro percorso di crescita: l'acquisizione di Matica Corp. (USA), Digital Identity Solutions Korea (Corea del Sud) e di Panini - una società che vanta uno straordinario posizionamento negli Stati Uniti, con una clientela bancaria di alto profilo - segna l'inizio di una nuova fase per Matica Fintec, che diventa un player globale integrato con forte presenza negli Stati Uniti - ha commentato il- I risultati raggiunti testimoniano il solido livello di marginalità mantenuto e il consolidamento della nostra presenza sui mercati internazionali. Guardiamo al futuro con fiducia, forti di una struttura produttiva robusta, una presenza globale rafforzata e una strategia chiara di lungo termine".