Predict si aggiudica gara da 99 mila euro dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari

Predict

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'healthcare e specificatamente nella diagnostica in vivo, si è aggiudicata una. La gara, del, rientra nell'ambito del bando a cascata "THE - TUSCANY HEALTH ECOSYSTEM", per la realizzazione del progetto E.C.C.O. coordinato dal Principal Investigator (PI) Dott.ssa Elisabetta Martinelli e finanziato dai fondi del PNRR, con l'obiettivo di ricercare e sperimentare nuove metodologie diagnostiche non invasive a supporto delle tecniche gold-standard per la prevenzione del tumore al colon-retto."L'assegnazione di questa nuova fornitura riconosce il lavoro della Strategic Business Unit Mistral nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie di screening innovative e non invasive - ha dichiaratodi Predict - Come società orientata all'innovazione, siamo convinti che l'analisi del respiro possa offrire un metodo complementare e promettente per il monitoraggio e lo screening personalizzato, ed è per questo che grazie al Mistral Lab continuiamo a dedicare risorse e sforzi nel campo della medicina preventiva".