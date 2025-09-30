Milano 12:42
42.559 +0,01%
Nasdaq 29-set
24.611 0,00%
Dow Jones 29-set
46.316 +0,15%
Londra 12:42
9.298 -0,02%
Francoforte 12:42
23.767 +0,09%

Predict si aggiudica gara da 99 mila euro dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari

Finanza
(Teleborsa) - Predict, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'healthcare e specificatamente nella diagnostica in vivo, si è aggiudicata una nuova gara indetta dall'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari. La gara, del valore complessivo di 99.300 euro, rientra nell'ambito del bando a cascata "THE - TUSCANY HEALTH ECOSYSTEM", per la realizzazione del progetto E.C.C.O. coordinato dal Principal Investigator (PI) Dott.ssa Elisabetta Martinelli e finanziato dai fondi del PNRR, con l'obiettivo di ricercare e sperimentare nuove metodologie diagnostiche non invasive a supporto delle tecniche gold-standard per la prevenzione del tumore al colon-retto.

"L'assegnazione di questa nuova fornitura riconosce il lavoro della Strategic Business Unit Mistral nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie di screening innovative e non invasive - ha dichiarato Isa Cafagna, Vice Presidente e Amministratore Esecutivo di Predict - Come società orientata all'innovazione, siamo convinti che l'analisi del respiro possa offrire un metodo complementare e promettente per il monitoraggio e lo screening personalizzato, ed è per questo che grazie al Mistral Lab continuiamo a dedicare risorse e sforzi nel campo della medicina preventiva".


