Risparmio gestito, ad agosto raccolta sfiora 6 miliardi sostenuta dai mandati istituzionali

(Teleborsa) - Nel mese di agosto
la raccolta del mercato italiano del risparmio gestito
ha sfiorato i 6 miliardi euro (+5,97 miliardi), sostenuta principalmente da 4 miliardi confluiti nelle gestioni di portafoglio. È quanto emerge dai dati provvisori del mese della Mappa Mensile elaborata dall’Ufficio Studi di Assogestioni
.
La lettura preliminare evidenzia anche che, nel dettaglio, i mandati istituzionali
hanno raccolto +3,6 miliardi di euro
, mentre le gestioni retail 467 milioni di euro
. Per quanto riguarda il fronte più retail dei fondi aperti, la raccolta provvisoria di agosto si è
attestata a +1,88 miliardi, con gli obbligazionari
che hanno registrato +1,25 miliardi di afflussi.
Infine, in attesa dei dati completi definitivi della Mappa Trimestrale, il patrimonio complessivo provvisorio
a fine agosto è risultato pari a 2.565 miliardi.