Milano 12:42
42.559 +0,01%
Nasdaq 29-set
24.611 0,00%
Dow Jones 29-set
46.316 +0,15%
Londra 12:42
9.298 -0,02%
Francoforte 12:42
23.767 +0,09%

Risparmio gestito, ad agosto raccolta sfiora 6 miliardi sostenuta dai mandati istituzionali

Finanza
Risparmio gestito, ad agosto raccolta sfiora 6 miliardi sostenuta dai mandati istituzionali
(Teleborsa) - Nel mese di agosto la raccolta del mercato italiano del risparmio gestito ha sfiorato i 6 miliardi euro (+5,97 miliardi), sostenuta principalmente da 4 miliardi confluiti nelle gestioni di portafoglio. È quanto emerge dai dati provvisori del mese della Mappa Mensile elaborata dall’Ufficio Studi di Assogestioni.

La lettura preliminare evidenzia anche che, nel dettaglio, i mandati istituzionali hanno raccolto +3,6 miliardi di euro, mentre le gestioni retail 467 milioni di euro. Per quanto riguarda il fronte più retail dei fondi aperti, la raccolta provvisoria di agosto si è
attestata a +1,88 miliardi, con gli obbligazionari che hanno registrato +1,25 miliardi di afflussi.

Infine, in attesa dei dati completi definitivi della Mappa Trimestrale, il patrimonio complessivo provvisorio a fine agosto è risultato pari a 2.565 miliardi.
Condividi
```