Sileoni (Fabi): "Tassare le banche significa colpire cittadini e lavoratori"

(Teleborsa) - "significa, in concreto,. Per questa ragione, siamosulle banche. Lo diciamo con chiarezza: non esiste una tassa che resti davvero a carico degli istituti di credito. Ogni imposizione fiscale straordinaria viene inevitabilmente scaricata, da un lato, sui clienti, che si ritrovano a pagare mutui, prestiti e servizi bancari più cari, e dall’altro sui lavoratori, che finiscono per subire penalizzazioni economiche e contrattuali. Sarebbe un boomerang che colpisce l’economia reale, famiglie e imprese in primis". Lo ha detto ilintervistato da Francesco Vecchi nel corso della trasmissione Mattino Cinque in onda su Canale 5."La prima volta che in Italia si è parlato concretamente di una. In quel caso, però, il provvedimento si è risolto in un nulla di fatto: la norma prevedeva per gli istituti di credito una scelta alternativa, cioè la possibilità di rafforzare il proprio patrimonio invece di versare l’imposta. Una strada che è stata scelta da tutte le banche, con il risultato che lo Stato non ha incassato neppure un euro. Con la manovra successiva, quella del 2024, il Governo ha cambiato approccio, puntando sui crediti fiscali differiti (le cosiddette DTA). In pratica,. Di fatto, questo meccanismo ha prodotto un vero e proprio prestito forzoso dalle banche allo Stato, quantificabile in circa 4,3 miliardi di euro nel biennio.Dal 2023 diversi Paesi hanno scelto di introdurre tasse straordinarie sugli extraprofitti delle banche: è il caso della Spagna, della Lituania, della Repubblica Ceca, dell’Ungheria e della Svezia. In altri Paesi, come Olanda, Belgio, Irlanda e Polonia, la questione è stata oggetto di valutazioni e discussioni politiche", ha spiegato Sileoni.