Turismo, Giorgetti: contributo al Pil positivo, ma possiamo fare di meglio

(Teleborsa) - "Con, l'è il decimo paese al mondo per contributo del turismo al. È un dato positivo ma possiamo fare ancora meglio". Così il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, nel suo intervento in videocollegamento ala Roma, in cui ha sottolineato come il turismo abbia sostenuto l'andamento del Pil: "questa tendenza è confermata dai dati dell'estate del 2025. In un quadro internazionale incerto, isono aumentati del 6,2% dopo che nel trimestre precedente erano aumentati del 4,7%"."Il turismo negli scorsi anni ha avuto un ruolo anticiclico e, per così dire, di stabilizzazione economica", ha spiegato il ministro. "Anche sul piano microeconomico, il ruolo '' del settore è evidente", ha aggiunto, "le attività turistiche sono quelle che si caratterizzano per. Il costo degli investimenti da sostenere per un neo-imprenditore cioè è più basso in termini relativi. "Questa caratteristica, unita al senso dell'imprenditorialità che connota gli italiani - ha proseguito - ha fatto sì che sempre più persone negli scorsi anni abbiano trovato grazie al turismo nuove, talora insperate,".Infine, il ministro Giorgetti ha poi sostenuto che "la, soprattutto quelle di trasporto, deve incorporare anche la variabile della". "Poi servono investimenti sulla: mi riferisco alla formazione tecnica, a quella manageriale e linguistica. Servono scuole del turismo moderne", ha sottolineato, oltre a "investimenti in" perché "vediamo che gli operatori che hanno compreso le potenzialità delle piattaforme digitali sono diventati i grandi vincitori della trasformazione della settore turistico".