Analisi Tecnica: CHF/USD del 30/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 30 settembre

Giornata fiacca per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,19%.

Lo scenario tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,7952 con area di resistenza individuata a quota 0,7972. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,7946.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
