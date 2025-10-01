Milano 9:51
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 30/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 30 settembre

Andamento piatto per il cambio Euro / CAD, che propone sul finale un moderato -0,08%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 0,6113. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 0,6135. Il peggioramento dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 0,6105.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
