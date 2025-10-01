Analisi Tecnica: EUR/USD del 30/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 30 settembre
La giornata del 30 settembre chiude piatta per il cross Euro / Dollaro USA, che riporta un +0,08%.
Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 1,1831 a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 1,1641 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 1,1831.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)