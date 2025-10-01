Milano 9:52
42.603 -0,29%
Nasdaq 30-set
24.680 +0,28%
Dow Jones 30-set
46.398 +0,18%
Londra 9:52
9.392 +0,44%
23.811 -0,29%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 30/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 30 settembre

Seduta in frazionale rialzo per il principale indice della Borsa di Milano, che ha terminato gli scambi in aumento a 42.725.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 42.886, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 42.403. L'equilibrata forza rialzista del FTSE MIB è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 43.369.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
