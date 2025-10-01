Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 30/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 30 settembre
Seduta in frazionale rialzo per il principale indice della Borsa di Milano, che ha terminato gli scambi in aumento a 42.725.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 42.886, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 42.403. L'equilibrata forza rialzista del FTSE MIB è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 43.369.
