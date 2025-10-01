Milano 9:52
42.603 -0,29%
Nasdaq 30-set
24.680 +0,28%
Dow Jones 30-set
46.398 +0,18%
Londra 9:52
9.392 +0,44%
23.811 -0,29%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 30/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 30/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 30 settembre

Appiattita la performance del FTSE Mid Cap, che porta a casa un modesto +0,2%.

Lo status tecnico del FTSE Mid Cap è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 56.942, mentre il primo supporto è stimato a 56.132. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 57.752.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```