Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 30/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 30 settembre
Appiattita la performance del FTSE Mid Cap, che porta a casa un modesto +0,2%.
Lo status tecnico del FTSE Mid Cap è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 56.942, mentre il primo supporto è stimato a 56.132. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 57.752.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)