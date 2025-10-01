Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 30/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 30 settembre
Modesta la performance per indice spagnolo, che ha registrato un marginale guadagno a 15.475.
Allo stato attuale lo scenario di breve di IBEX 35 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 15.582,1. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 15.260,8. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 15.903,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)