Milano 9:52
42.603 -0,29%
Nasdaq 30-set
24.680 +0,28%
Dow Jones 30-set
46.398 +0,18%
Londra 9:52
9.392 +0,44%
23.811 -0,29%

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 30/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 30 settembre

Modesta la performance per indice spagnolo, che ha registrato un marginale guadagno a 15.475.

Allo stato attuale lo scenario di breve di IBEX 35 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 15.582,1. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 15.260,8. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 15.903,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
