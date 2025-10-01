Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 30/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 30 settembre
Moderatamente al rialzo la prestazione del Nasdaq Composite, che chiude con una variazione percentuale dello 0,30%.
L'esame di breve periodo del Nasdaq Composite classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 22.751,8 e primo supporto individuato a 22.476,5. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 23.027,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)