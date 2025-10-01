Milano 9:53
42.612 -0,26%
Nasdaq 30-set
24.680 +0,28%
Dow Jones 30-set
46.398 +0,18%
Londra 9:53
9.395 +0,48%
23.814 -0,28%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 30/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 30 settembre

Giornata positiva per il maggiore indice americano, che chiude a 6.688,5.

Il quadro tecnico di breve periodo dell'S&P 500 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 6.716,4. Rischio di discesa fino a 6.632,6 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 6.800,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
