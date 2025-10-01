Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 30/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 30 settembre
Balza in avanti l'indice svizzero, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,86%.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 11.953,7. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 12.187,3. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 12.420,9.
