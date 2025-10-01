Milano 9:53
Banche, Elderson (BCE): non c'è altra opzione che mantenere la rotta su rischi climatici

Banche, Finanza
(Teleborsa) - "Esaminando le banche sotto la nostra supervisione, constatiamo che ora dispongono dell'architettura istituzionale necessaria per identificare, monitorare e gestire i rischi climatici e naturali (C&N). Ciò significa che tutte le banche hanno definito indicatori chiave di rischio per il rischio climatico e lo hanno incluso nei loro quadri di stress test, mentre la stragrande maggioranza delle banche dispone anche di quadri di riferimento per iniziare a quantificare alcuni fabbisogni patrimoniali". Lo ha affermato Frank Elderson, membro del Comitato esecutivo e vicepresidente del Consiglio di vigilanza della BCE, durante un evento a Francoforte.

"Detto questo, c'è ancora molto lavoro da fare per garantire che le banche applichino pratiche solide a tutti i portafogli, le esposizioni e le categorie di rischio rilevanti e che implementino efficacemente le loro politiche in tutti i settori - ha aggiunto - Dobbiamo inoltre continuare a migliorare le metodologie di misurazione e stima e ampliare gli strumenti di gestione del rischio per rafforzare in anticipo la resilienza delle banche".

Da una prospettiva basata sul rischio, "non c'è altra opzione che mantenere la rotta e continuare a garantire che le banche siano resilienti a tutti i fattori di rischio rilevanti - ha sostenuto Elderson - Fare un passo indietro sui rischi C&N significherebbe non tenere conto di un fattore rilevante che determina la solidità delle banche. Indipendentemente da dove soffino i venti contrari politici, i rischi derivanti dal cambiamento climatico permarranno, siano essi fisici o di transizione - e probabilmente una combinazione di entrambi".

"Di fronte ai cambiamenti climatici - che siano economici, politici o a livello del nostro ecosistema planetario - non possiamo permetterci di ritardare, diluire o rinviare i nostri sforzi. Dobbiamo invece mantenere la rotta - ha detto in un altro passaggio - Ciò significa garantire che le banche gestiscano i propri rischi in modo efficace, rimedino tempestivamente alle inadeguatezze residue e rimangano resilienti in futuro.
