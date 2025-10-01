Etica SGR, Roberto Grossi nominato Direttore Generale

(Teleborsa) -, Società di Gestione del Risparmio del Gruppo Banca Etica, ha annunciato la. Grossi, già Vice Direttore Generale dal 2017, subentra a Luca Mattiazzi, che assumerà il ruolo di Responsabile del Dipartimento Governo all'interno della Capogruppo Banca Etica.Roberto Grossi ha maturato nel corso della sua carriera una significativa. Entrato in Etica SGR nel 2011, dal 2015 al 2021 è stato Consigliere del Forum per la Finanza Sostenibile."La profonda conoscenza che Roberto Grossi vanta della nostra realtà e del settore in cui operiamo, unita al suo essere stato anche il nostro Direttore Commerciale, alla guida delle strategie commerciali per molti anni, rappresentano un valore aggiunto fondamentale per guidare Etica SGR verso le nuove sfide che la contemporaneità ci pone - ha commentato il- Siamo certi che la sua leadership contribuirà a consolidare ulteriormente la nostra mission, dimostrando che fare una finanza etica e d'impatto oggi è non solo possibile ma, ancor più in questo momento storico, necessario".