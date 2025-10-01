Farmacosmo, Cda approva progetto di fusione di Farmawow

(Teleborsa) - Farmacosmo
, ad integrazione di quanto già comunicato lo scorso 26 settembre, comunica che il Cda ha approvato il progetto di fusione per incorporazione
della società interamente partecipata FRCM1
(“Farmawow”) nella Società.
L’operazione di fusione è finalizzata a razionalizzare e semplificare la struttura societaria del gruppo facente capo a Farmacosmo, consentendo una gestione più efficiente delle risorse, una riduzione dei costi amministrativi e una ottimizzazione dei processi operativi, evitando duplicazioni e/o sovrapposizioni di strutture operative, nonché facendo in modo che il business svolto da Farmawow possa
beneficiare in via diretta del know-how dell’incorporante.
La Società, a seguito della conclusione della Fusione, prevede un risparmio annuo legato alla semplificazione dei costi di struttura per circa 40 mila euro.