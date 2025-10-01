Farmacosmo, Cda approva progetto di fusione di Farmawow

Farmacosmo

(Teleborsa) -, ad integrazione di quanto già comunicato lo scorso 26 settembre, comunica che il Cda ha approvato ildella società(“Farmawow”) nella Società.L’operazione di fusione è finalizzata a razionalizzare e semplificare la struttura societaria del gruppo facente capo a Farmacosmo, consentendo una gestione più efficiente delle risorse, una riduzione dei costi amministrativi e una ottimizzazione dei processi operativi, evitando duplicazioni e/o sovrapposizioni di strutture operative, nonché facendo in modo che il business svolto da Farmawow possabeneficiare in via diretta del know-how dell’incorporante.La Società, a seguito della conclusione della Fusione, prevede un risparmio annuo legato alla semplificazione dei costi di struttura per circa 40 mila euro.