Fed, per Corte Suprema Lisa Cook può rimanere al suo posto

(Teleborsa) - Ladegli Stati Uniti ha rifiutato di consentire al presidente Donald Trump di estromettere immediatamente la governatrice della, Lisa Cook, dalla banca centrale americana. Per i giudici Cook può rimanere al suo posto in attesa delle arringhe di gennaio, dove si stabilirà se il presidenteabbia un motivo legale per licenziarla.Quest'anno la Corte Suprema si è ampiamente schierata con Trump nei casi che contestano i suoi licenziamenti di funzionari di diverse agenzie federali. Il caso di Cook è particolarmente rischioso, poiché l'dallaè stata storicamente considerata fondamentale per il suo ruolo nel mantenimento della stabilità economica."Il presidente Trump ha rimosso legalmente Lisa Cook per giusta causa dal Consiglio dei governatori della Federal Reserve", ha dichiarato ilin una nota. "dopo aver presentato le nostre argomentazioni orali alla Corte Suprema a gennaio".