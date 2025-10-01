Milano 17:35
Fino a quando i giudici non ascolteranno le argomentazioni del caso a gennaio

Fed, per Corte Suprema Lisa Cook può rimanere al suo posto
(Teleborsa) - La Corte Suprema degli Stati Uniti ha rifiutato di consentire al presidente Donald Trump di estromettere immediatamente la governatrice della Federal Reserve, Lisa Cook, dalla banca centrale americana. Per i giudici Cook può rimanere al suo posto in attesa delle arringhe di gennaio, dove si stabilirà se il presidente Donald Trump abbia un motivo legale per licenziarla.

Quest'anno la Corte Suprema si è ampiamente schierata con Trump nei casi che contestano i suoi licenziamenti di funzionari di diverse agenzie federali. Il caso di Cook è particolarmente rischioso, poiché l'indipendenza della Fed dalla Casa Bianca è stata storicamente considerata fondamentale per il suo ruolo nel mantenimento della stabilità economica.

"Il presidente Trump ha rimosso legalmente Lisa Cook per giusta causa dal Consiglio dei governatori della Federal Reserve", ha dichiarato il portavoce della Casa Bianca Kush Desai in una nota. "Aspettiamo con ansia la vittoria finale dopo aver presentato le nostre argomentazioni orali alla Corte Suprema a gennaio".
