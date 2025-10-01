Florio (Anc Verona): "Commercialisti alleati delle imprese tra prevenzione e risanamento"

(Teleborsa) - "Entrousciranno dal mercato del lavoroper raggiunti limiti d’età. La difficoltà nel reperire manodopera qualificata e l’erosione delle competenze artigiane rischiano di indebolire l’intero tessuto produttivo. Una crisi che può essere arginata anche grazie al commercialista: figura sempre più strategica per accompagnare le aziende nel percorso previsto dal nuovo Codice della crisi d’impresa, contribuendo a. Perché le procedure fallimentari non sono l’unica via d’uscita".Le parole di, anticipano il focus del convegno nazionale "Il commercialista: una figura professionale e sociale" che si terrànella sala conferenze della Camera di Commercio di Verona. Ad aprire i lavori saranno tra gli altri Damiano Tommasi (sindaco di Verona), Don Nicola Moratello (Economo Diocesi di Verona) e Daniele Mariani (direttore Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Verona)., ha sottolineato che "la perdita di imprese artigiane è un fenomeno strutturale che richiede. Bisogna agire su formazione tecnica, credito agevolato, digitalizzazione e politiche fiscali che favoriscano la continuità imprenditoriale e l’inserimento delle nuove generazioni.".Secondo i dati della, a preoccupare nella provincia scaligera, in particolare, è il calo del numero di artigiani. Secondo i dati aggiornati a gennaio 2025, infatti, le imprese artigiane attive nella provincia di Verona sonoNel corso dei lavori verrannoin cui il commercialista sarà protagonista anche in chiave sociale: nel ruolo di garante, cioè, attraverso la gestione fiscale e contabile, anche degli enti di Terzo Settore impegnati a districarsi nella giungla della normativa per una corretta iscrizione al Runts, il Registro Unico Nazionale.Alla tavola rotonda "" interverrann i parlamentariIlsarà al centro della seconda parte della mattinata, che vedrà confrontarsi tra gli altri, Monica Attanasio (presidente della Seconda Sezione civile del tribunale di Verona), Marcella Caradonna (presidente dell’Odcec di Milano) e Massimiliano Tasini (docente di Diritto Penale dell’Economia all’Università di Padova). Pomeriggio all’insegna della riforma del Terzo Settore tra sfide e opportunità con gli interventi di Luisa Ceni (assessora ai servizi Sociali del Comune di Verona), Elena D’Alessandro (giurista del CSV, centri Servizi per il Volontariato di Verona) e Caterina Polla (Fondazione San Zeno).In chiusura, relazione tecnica sull’impatto fiscale della pre-autorizzazione UE con(commercialista Odcec Palermo).