Giappone, indice PMI manifattura settembre rivisto a 48,5 punti

(Teleborsa) - Peggiora l'2025. L'indice PMI manifatturiero, pubblicato da S&P ed elaborato da Jibun Bank, indica un valore di 48,5 punti, rispetto ai 49,7 punti di agosto. Il dato è migliore della stima preliminare, che indicava una discesa fino a 48,4 punti. L'indicatore si mantiene così al di sotto della soglia critica dei 50 punti, denotando contrazione dell'attività."Il settore manifatturiero giapponese ha chiuso il terzo trimestre in calo, con le aziende che hanno segnalato- ha detto Annabel Fiddes, Direttore Associato per l'Area Economica di S&P Global Market Intelligence - Le aziende hanno segnalato che la minore domanda in mercati chiave come la Cina e i dazi statunitensi hanno pesato sulla performance"."Questo, a sua volta, ha ridotto la fiducia delle imprese sulle prospettive per l'anno a venire e ha portato le aziende ade negli acquisti di personale - ha aggiunto - In particolare, l'occupazione è cresciuta al ritmo più debole da febbraio e l'attività di acquisto è diminuita al secondo tasso più forte dall'inizio del 2024."