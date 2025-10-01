Milano 17:14
INPS diventa membro del Comitato di Coordinamento di ISSA

Economia
(Teleborsa) - L’INPS diventa membro del Comitato di Coordinamento di ISSA, l'Associazione Internazionale di Sicurezza Sociale.


Tale designazione, avvenuta lo scorso 28 settembre, subito dopo l'adesione dell'Istituto all'Associazione, testimonia - spiega la nota - il riconoscimento di questo ruolo a livello internazionale, non solo per il numero e la varietà delle prestazioni erogate, ma anche per la qualità dei suoi servizi e la capacità innovativa.

La nuova nomina rappresenta un'opportunità da cogliere avendo come obiettivo il miglioramento continuo dei propri servizi agli utenti, anche condividendo le esperienze e le best practices a livello internazionale.

In concreto, per il triennio 2025-28 l'INPS potrà concorrere a definire le iniziative del Network Europeo di ISSA, composto da oltre 109 enti di sicurezza sociale di 46 Stati europei, accompagnandole verso il rafforzamento della capacità amministrativa e tecnologica di risposta
ai bisogni dei cittadini.

Il DG Vittimberga ha commentato questa importante iniziativa, sottolineando come: l’INPS sia pronto a “Mettere a disposizione la propria capacità di innovazione, sia di processo che tecnologica, assieme alla sua peculiare esperienza di maggior ente previdenziale europeo, chiamato dal Legislatore a tenere assieme raccolta di contributi, erogazione di pensioni e di prestazioni di invalidità. Una pluralità di dimensioni che confluiscono in un modello di Welfare che suscita grande attenzione a livello internazionale”.
