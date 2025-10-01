Mediobanca, rating Moody's non riflette creditworthiness del gruppo

(Teleborsa) - L’attuale rating "non riflette la creditworthiness del Gruppo Mediobanca e, in particolare, il profilo creditizio è invariato rispetto al periodo precedente il lancio dell’Offerta di Banca Monte dei Paschi".
E' quanto precisa l'istituto di Piazzetta Cuccia, in una nota, dopo che l'agenzia di rating Moody's
ha allineato il rating di lungo termine
e il 'baseline credit assessment' di Mediobanca
a quello della capogruppo Banca Monte dei Paschi
, in seguito al perfezionamento dell'offerta di MPS.