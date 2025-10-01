New York: giornata depressa per Wal-Mart

big della grande distribuzione

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo del 2,00%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.La tendenza di breve delè in rafforzamento con area di resistenza vista a 102,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 100,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 104,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)