New York: giornata depressa per Wal-Mart

(Teleborsa) - Rosso per la big della grande distribuzione
, che sta segnando un calo del 2,00%.
Lo scenario su base settimanale di Wal-Mart
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
La tendenza di breve del colosso retail
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 102,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 100,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 104,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)