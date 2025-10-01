Milano 17:35
43.080 +0,83%
Nasdaq 18:15
24.724 +0,46%
Dow Jones 18:15
46.452 +0,12%
Londra 17:30
9.455 +1,12%
Francoforte 17:35
24.114 +0,98%

New York: giornata depressa per Wal-Mart

(Teleborsa) - Rosso per la big della grande distribuzione, che sta segnando un calo del 2,00%.

Lo scenario su base settimanale di Wal-Mart rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


La tendenza di breve del colosso retail è in rafforzamento con area di resistenza vista a 102,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 100,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 104,4.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
