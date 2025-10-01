Rete elettrica in alta tensione, Acea perfeziona cessione a Terna

(Teleborsa) -ha reso noto di aver perfezionato, attraverso la controllata Areti (100% ACEA),) in esecuzione dell’accordo firmato il 6 novembre 2024.Gli asset di titolarità di Rete 2(linee aeree e in cavo), rete di fibra ottica estesa sulle linee in Alta Tensione incluse nell’accordo, elementi di AT di 3 cabine primarie, ivi compresi i rapporti di lavoro del personale dipendente addetto alla gestione della rete di Alta Tensione afferente l'Area metropolitana di Roma.di cui circa 227 milioni di Euro, salvo aggiustamenti prezzo, corrisposti da Terna in data odierna e circa 24 milioni di Euro relativi al premio, pari al 4% del costo storico rivalutato, che saranno riconosciuti da ARERA successivamente al closing.Rispetto al corrispettivo definito nell’accordo firmato il 6 novembre 2024, il controvalore dell’operazione riflette l’aggiornamento del valore complessivo degli asset ai fini regolatori (Regulated Asset Base - RAB) oggetto di cessione che, ad oggi, risulta pari a circa 207 milioni di Euro.L’Amministratore Delegato di ACEA,a commentato: “L’operazione, coerente con la strategia di ACEA delineata dal Piano Industriale 2024-2028, offre l’opportunità di reinvestire i proventi della cessione per migliorare la qualità del servizio di distribuzione elettrica a Roma accelerando la transizione verso una rete più efficiente, resiliente, digitalizzata e sempre più sicura anche attraverso l’utilizzo della robotica e dell’intelligenza artificiale”.L’operazione è stata conclusa a seguito dell’adozione del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) che ha disposto l’inclusione degli asset oggetto di cessione