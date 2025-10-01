UE, BofA vede prezzo delle quote di emissione a 100 euro/t entro fine decennio

Bank of America

(Teleborsa) - Le, denominate EUA (EU Allowances), hanno raggiunto il picco di 98 €/t nell'agosto 2022, con l'impennata dei prezzi del gas TTF dopo l'attacco a Nordstream. Hanno poi toccato il fondo all'inizio del 2024 a circa 50 €/t a causa del clima invernale e ad aprile 2025 si trovavano a 60 €/t a causa delle tensioni commerciali. Lo si legge in un'analisi di(BofA) sul tema, dove viene evidenziato che - con l'- i prezzi del gas europeo potrebbero continuare a scendere, ponendo, che attualmente vengono scambiate a circa 76 €/t.La proposta di collegare le quote scontate del Regno Unito al carbonio europeo più costoso potrebbe avere un impatto negativo sui prezzi anche per le EUA. Tuttavia, laper tre motivi: (1) dopo diversi anni di prezzi elevati, il recente calo dei prezzi del gas e del carbone potrebbe incoraggiare un maggiore utilizzo di combustibili termici; (2) la distruzione della domanda di energia elettrica europea nel 2022-24, unita a un aumento degli investimenti nelle energie rinnovabili, ha lasciato al settore elettrico europeo un'ampia capacità inutilizzata per far fronte alla rapida crescita della domanda di energia per l'intelligenza artificiale e i data center; (3) la prevista ampia espansione fiscale in Europa, focalizzata sulla difesa, dovrebbe stimolare l'attività industriale e quindi la domanda di energia.Sebbene i prezzi siano sostenuti, lada qui in poi, secondo BofA. A partire da gennaio 2026, alcuni importatori dovranno acquistare certificati che tengano conto dell'impronta di carbonio dei prodotti che importano in Europa. Diversi settori ad alta intensità energetica, tra cui acciaio, alluminio, fertilizzanti, energia o cemento, saranno interessati. L'idea alla base del Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) è quella di. Un lento aumento del CBAM nel 2026 accelererà due anni dopo e dovrebbe consentire la completa eliminazione delle quote gratuite entro il 2035. Come esternalità, il CBAM sta incoraggiando lo sviluppo di un importante mercato delle quote in Cina. Tuttavia, Stati Uniti e Cina hanno visioni climatiche molto diverse e l'UE sta affrontando una guerra ai suoi confini, il che suggerisce che la polarizzazione politica potrebbe innescare gravi periodi di incertezza sulle politiche del carbonio nei prossimi 18 mesi."Fin dal loro inizio nel 2005, i mercati del carbonio conformi sono stati come una scatola di cioccolatini: sempre pieni di sorprese - si legge nella ricerca - Cosa succederà ora? Con i tassi di interesse dell'UE che preparano il terreno per una curva relativamente ripida rispetto a quanto visto negli anni 2010, i. Nonostante alcuni venti contrari a breve termine, intravediamo generalmente rischi al rialzo per i prezzi, sulla base della domanda incrementale di quote di carbonio da parte dell'industria, dei data center e del calo dei prezzi globali del gas naturale".Pertanto,entro la fine del decennio. I deficit strutturali di carbonio e le temperature record fino al 2030 dovrebbero consolidare i prezzi, e in ultima analisi le politiche, su basi solide. Qualsiasi potenziale ritardo nell'attuazione della graduale eliminazione delle quote o del CBAM rappresenta un rischio al ribasso a breve termine. Tuttavia, qualsiasi ritardo a breve termine potrebbe spingere più in alto l'obiettivo di prezzo per il 2030. "Mentre il pianeta continua a riscaldarsi e il costo dell'abbattimento diminuisce, i venti politici torneranno alla fine a sostenere un aumento dei prezzi del carbonio", viene sottolineato.