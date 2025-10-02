Milano 13:21
Abusivismo finanziario, CONSOB oscura 5 siti: totale sale a 1.413
(Teleborsa) - CONSOB ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

Di seguito i siti per i quali la CONSOB ha disposto l'oscuramento: VT Markets Limited (sito internet www.vtmarketsit.com e relative pagine https://myaccount.vtmarketsit.com e https://social.vt-academy.net); "Aitrade24" (sito internet https://aitrade24.com e relativa pagina https://webtrader.aitrade24.com); "Telarax" (sito internet https://telarax.io e pagina https://webtrader.resembox-grey.com); "TheToroGlobal" (sito internet https://thetoro-global.com e relativa pagina https://client.thetoro-global.com); "Eurotradecfd" (sito internet https://eurotradecfd.com e relativa pagina https://client.eurotradecfd.com).

Sale, così, a 1.413 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla CONSOB a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.
