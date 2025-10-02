Analisi Tecnica: EUR/YEN dell'1/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 ottobre

Giornata poco mossa per il cambio Euro / Yen, che chiude la giornata dell'1 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,58% rispetto alla seduta precedente.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 171,727. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 174,227. Il peggioramento dell'Euro contro Yen giapponese è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 170,893.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)