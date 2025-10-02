Analisi Tecnica: indice DAX dell'1/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 ottobre
Balza in avanti il principale indice di Francoforte, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,98%.
L'esame di breve periodo del DAX classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 24.306,5 e primo supporto individuato a 23.727,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 24.885,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)