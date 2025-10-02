Milano 1-ott
43.080 0,00%
Nasdaq 1-ott
24.801 +0,49%
Dow Jones 1-ott
46.441 +0,09%
Londra 1-ott
9.446 0,00%
Francoforte 1-ott
24.114 0,00%

Analisi Tecnica: indice DAX dell'1/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX dell'1/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 ottobre

Balza in avanti il principale indice di Francoforte, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,98%.

L'esame di breve periodo del DAX classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 24.306,5 e primo supporto individuato a 23.727,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 24.885,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
