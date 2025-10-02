Milano 11:14
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 dell'1/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 ottobre

Appiattita la performance del principale indice della Borsa di Londra, che porta a casa un modesto -0,01%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 9.535,1, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 9.293,7. L'equilibrata forza rialzista del FTSE 100 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 9.776,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
