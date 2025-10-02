Milano 1-ott
43.080 0,00%
Nasdaq 1-ott
24.801 +0,49%
Dow Jones 1-ott
46.441 +0,09%
Londra 1-ott
9.446 0,00%
Francoforte 1-ott
24.114 0,00%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap dell'1/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap dell'1/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 ottobre

Andamento piatto per il FTSE Mid Cap, che propone sul finale un -0,04%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 56.925, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 56.115. L'equilibrata forza rialzista del FTSE Mid Cap è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 57.735.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```