Analisi Tecnica: indice IBEX-35 dell'1/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 ottobre
Piccolo spunto rialzista per indice spagnolo, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,41%.
Allo stato attuale lo scenario di breve di IBEX 35 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 15.667,2. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 15.282,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 16.052,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)