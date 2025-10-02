Milano 1-ott
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 dell'1/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 ottobre

Piccolo spunto rialzista per indice spagnolo, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,41%.

Allo stato attuale lo scenario di breve di IBEX 35 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 15.667,2. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 15.282,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 16.052,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
