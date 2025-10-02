Analisi Tecnica: indice MDAX dell'1/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 ottobre
Allunga timidamente il passo l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,63%.
Le implicazioni di breve periodo dell'indice MDAX sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 30.617,2. Possibile una discesa fino al bottom 30.144,4. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 31.089,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)