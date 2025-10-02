Analisi Tecnica: indice S&P 500 dell'1/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 ottobre
Piccolo passo in avanti per il maggiore indice americano, che porta a casa un misero +0,34%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 6.746,7, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 6.640,2. L'equilibrata forza rialzista dell'S&P 500 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 6.853,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)