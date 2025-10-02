Milano 1-ott
43.080 0,00%
Nasdaq 1-ott
24.801 0,00%
Dow Jones 1-ott
46.441 +0,09%
Londra 9:00
9.474 +0,29%
Francoforte 1-ott
24.114 0,00%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 dell'1/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 dell'1/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 ottobre

Piccolo passo in avanti per il maggiore indice americano, che porta a casa un misero +0,34%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 6.746,7, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 6.640,2. L'equilibrata forza rialzista dell'S&P 500 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 6.853,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
