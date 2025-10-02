Analisi Tecnica: USD/YEN dell'1/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 ottobre
Andamento annoiato per il cross americano contro Yen, che chiude la sessione in ribasso dello 0,55%.
Lo scenario tecnico del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 146,21 con area di resistenza individuata a quota 148,73. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 145,37.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)