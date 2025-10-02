Milano 17:35
BEI e CaixaBank insieme per sostenere capacità produttiva di Navantia Seanergies

(Teleborsa) - La Banca europea per gli investimenti (BEI) e CaixaBank hanno firmato un accordo di controgaranzia di 50 milioni di euro, che CaixaBank utilizzerà per creare un portafoglio di garanzie bancarie nell'ambito di un green trade finance facility di almeno 100 milioni a sostegno delle capacità produttive della divisione energie rinnovabili di Navantia, Navantia Seanergies.

Navantia vanta una vasta esperienza nel settore dell'energia eolica offshore, grazie alla costruzione di sottostazioni e fondazioni fisse e galleggianti, come jacket e monopali.

L'accordo consentirà a Navantia Seanergies di ricevere pagamenti anticipati e di fornire garanzie di performance per l'avvio di nuovi progetti eolici offshore. Consentirà inoltre all'azienda di pagare anticipatamente i propri fornitori per la fornitura dei relativi sottocomponenti, supportando l'intera filiera eolica. La produzione dei componenti per l'energia eolica offshore avverrà presso gli stabilimenti di Navantia Seanergies di Fene (Galizia) e Puerto Real (Andalusia), tutte regioni con un reddito pro capite inferiore alla media UE. L'accordo sostiene l'azione per il clima e contribuisce alla coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione Europea, due delle otto priorità strategiche del Gruppo BEI stabilite nella Roadmap strategica del Gruppo per il periodo 2024-2027.

Per CaixaBank, si tratta del primo strumento di finanziamento commerciale verde con copertura BEI, che contribuisce agli sforzi della banca per promuovere il finanziamento del commercio internazionale di tecnologie e materiali verdi nell'ambito del Piano d'azione europeo per l'energia eolica, ed è in linea con il Piano di sostenibilità 2025-2027 della banca, uno dei pilastri del Piano strategico del Gruppo.

L'operazione fa parte del pacchetto eolico da 5 miliardi di euro della BEI lanciato nel 2023, un pacchetto dedicato di controgaranzie per migliorare l'accesso al credito per il settore eolico e sostenere l'aumento di 32 GW della capacità di generazione di energia eolica di nuova installazione.

L'operazione è garantita da InvestEU, il programma di punta dell'UE che mobilita oltre 372 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi del settore pubblico e privato a sostegno degli obiettivi politici dell'UE dal 2021 al 2027.
