BEI e CaixaBank insieme per sostenere capacità produttiva di Navantia Seanergies

(Teleborsa) - La Banca europea per gli investimenti
(BEI) e CaixaBank
hanno firmato un accordo di controgaranzia di 50 milioni di euro
, che CaixaBank utilizzerà per creare un portafoglio di garanzie bancarie nell'ambito di un green trade finance facility
di almeno 100 milioni a sostegno delle capacità produttive
della divisione energie rinnovabili di Navantia, Navantia Seanergies
.
Navantia vanta una vasta esperienza nel settore dell'energia eolica offshore
, grazie alla costruzione di sottostazioni e fondazioni fisse e galleggianti, come jacket e monopali.
L'accordo consentirà a Navantia Seanergies di ricevere pagamenti anticipati e di fornire garanzie di performance
per l'avvio di nuovi progetti eolici offshore. Consentirà inoltre all'azienda di pagare anticipatamente i propri fornitori
per la fornitura dei relativi sottocomponenti, supportando l'intera filiera eolica. La produzione dei componenti per l'energia eolica offshore avverrà presso gli stabilimenti di Navantia Seanergies di Fene (Galizia) e Puerto Real (Andalusia), tutte regioni con un reddito pro capite inferiore alla media UE. L'accordo sostiene l'azione per il clima e contribuisce alla coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione Europea, due delle otto priorità strategiche del Gruppo BEI stabilite nella Roadmap strategica del Gruppo per il periodo 2024-2027.
Per CaixaBank, si tratta del primo strumento di finanziamento commerciale verde con copertura BEI
, che contribuisce agli sforzi della banca per promuovere il finanziamento del commercio internazionale di tecnologie e materiali verdi nell'ambito del Piano d'azione europeo per l'energia eolica, ed è in linea con il Piano di sostenibilità 2025-2027
della banca, uno dei pilastri del Piano strategico del Gruppo.
L'operazione fa parte del pacchetto eolico da 5 miliardi di euro della BEI lanciato nel 2023
, un pacchetto dedicato di controgaranzie per migliorare l'accesso al credito per il settore eolico e sostenere l'aumento di 32 GW
della capacità di generazione di energia eolica di nuova installazione.
L'operazione è garantita da InvestEU
, il programma di punta dell'UE che mobilita oltre 372 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi del settore pubblico e privato a sostegno degli obiettivi politici dell'UE dal 2021 al 2027.