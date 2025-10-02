BEI e CaixaBank insieme per sostenere capacità produttiva di Navantia Seanergies

CaixaBank

(Teleborsa) - La(BEI) ehanno firmato un, che CaixaBank utilizzerà per creare un portafoglio di garanzie bancarie nell'ambito di un green trade finance facility di almeno 100 milioni a sostegno delledella divisione energie rinnovabili di Navantia,Navantia vanta una vasta esperienza nel settore dell', grazie alla costruzione di sottostazioni e fondazioni fisse e galleggianti, come jacket e monopali.L'accordo consentirà a Navantia Seanergies diper l'avvio di nuovi progetti eolici offshore. Consentirà inoltre all'azienda diper la fornitura dei relativi sottocomponenti, supportando l'intera filiera eolica. La produzione dei componenti per l'energia eolica offshore avverrà presso gli stabilimenti di Navantia Seanergies di Fene (Galizia) e Puerto Real (Andalusia), tutte regioni con un reddito pro capite inferiore alla media UE. L'accordo sostiene l'azione per il clima e contribuisce alla coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione Europea, due delle otto priorità strategiche del Gruppo BEI stabilite nella Roadmap strategica del Gruppo per il periodo 2024-2027.Per CaixaBank, si tratta del, che contribuisce agli sforzi della banca per promuovere il finanziamento del commercio internazionale di tecnologie e materiali verdi nell'ambito del Piano d'azione europeo per l'energia eolica, ed è in linea con ildella banca, uno dei pilastri del Piano strategico del Gruppo.L'operazione fa parte del, un pacchetto dedicato di controgaranzie per migliorare l'accesso al credito per il settore eolico e sostenere l'della capacità di generazione di energia eolica di nuova installazione.L'operazione è garantita da, il programma di punta dell'UE che mobilita oltre 372 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi del settore pubblico e privato a sostegno degli obiettivi politici dell'UE dal 2021 al 2027.