Cooper Standard, Mimit: irricevibile ogni ipotesi di chiusura sito Battipaglia

(Teleborsa) - Si è svolto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy un tavolo di confronto sulla vertenza Cooper Standard
, alla presenza dei vertici aziendali, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali e di categoria e delle istituzioni locali.
L’azienda - spiega lo stesso Ministero - ha rappresentato lo stato di difficoltà in cui versa lo stabilimento campano, arrivando a prospettare la cessazione dell’attività produttiva.
Una posizione, questa, fermamente stigmatizzata da tutte le parti al tavolo.Il Mimit
ha quindi bollato come irricevibile qualsiasi ipotesi di confronto finalizzato alla chiusura del sito, ritenendo inaccettabile avviare un percorso di dismissione senza adeguate valutazioni sulle alternative industriali e occupazionali.
Alla luce di ciò, d’accordo con le organizzazioni sindacali, il Ministero ha aggiornato il tavolo al prossimo 8 ottobre, invitando l’azienda a rivedere entro tale data la propria posizione.
Su invito del Mimit, inoltre, l’azienda ha comunicato la propria disponibilità ad aprire nel frattempo un confronto c
on le parti sindacali al fine di valutare eventuali forme di sostegno al reddito in favore dei lavoratori, ormai in sciopero da 20 giorni.