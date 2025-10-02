Humana, conferma previsioni sugli utili 2025

Humana

(Teleborsa) - L’assicuratore sanitariohadi circa 13,77 dollari di utile diluito per azione ordinaria ("EPS"), o circa 17,00 dollari di utile rettificato per azione ordinaria ("EPS rettificato").Humana ha segnalato che circa 1,2 milioni, pari al, con una valutazione media di 3,61 stelle, in linea con la valutazione media Medicare Advantage (MA) Star della Società per il 2025. L'assicuratore inoltre ha il 14% di iscritti in piani con valutazione pari a 4,5 stelle nel 2026, in aumento rispetto al 3% del 2025.L'azienda ha sottolineato che le valutazioni preliminari MA Star della Società per il 2026 sono generalmentenella sua pianificazione finanziaria pluriennale. Di conseguenza, non vi sono modifiche ai dettagli sui potenziali utili incrementali per il periodo 2025-2028, condivisi durante la Conferenza degli Investitori dello scorso giugno.L’azienda ha affermato di aspettarsi di, supportata dai miglioramenti operativi apportati durante gli ultimi mesi del periodo di misurazione 2026.Infine, Humana ha segnalato che sta attuando una, a partire dal 15 ottobre 2025, con la conseguenza che dovrebbe aumentare la percentuale di iscritti a contratti con valutazione pari o superiore a 4 stelle nel 2027 (anno di pagamento influenzato dalle valutazioni a stelle Medicare Advantage del 2026).