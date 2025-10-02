innovazione, A2A accelera: lancia A2A Life Ventures

A2A

(Teleborsa) - Rafforzare la propria posizione come attore di primo piano nel panorama nazionale ed europeo, proiettandolo tra i player più avanzati nelle strategie di innovazione industriale: con questa finalità, la prima società in Italia creata da una corporate per integrare in modo sinergico tutte le leve di open innovation.Il contesto internazionale conferma la rilevanza della scelta: come illustra il paper “Il ruolo dell’innovazione nello scenario globale” realizzato da MIT Technology Review Italia, oltre la metà delle Fortune 500 Companies ha già attivato programmi di corporate venture capital o acceleratori, mentre il 40% adotta modelli di venture clienting e circa una su quattro ha lanciato iniziative di venture building. A2A è la prima realtà italiana a tradurre questa tendenza in un veicolo societario autonomo, con l’obiettivo di rendere strutturale e continuativo l’impegno sull’innovazione.a supporto dei pilastri del Piano Strategico 2035 – economia circolare e transizione energetica – e si propone come una fabbrica dell’innovazione capace di sviluppare e testare soluzioni concrete digitali, fisiche e basate sull’AI, all’interno del Gruppo e poi sul mercato esterno. L’obiettivo è ambizioso: costruire entro il 2035 un portafoglio di circa 30 soluzioni innovative pronte a creare valore sia per A2A che per l’ecosistema industriale ed energetico europeo.Con A2A Life Ventures, il Gcon il Corporate Venture Capital e conferma la volontà di guidare in Italia un modello di innovazione già diffuso tra i grandi gruppi internazionali, mettendo l’accento su una strategia EU-first e sulla creazione di valore industriale e tecnologico a lungo termine.A2A gioca oggi un ruolo da protagonista nell’ecosistema dell’innovazione: oltre 300 progetti in corso, un portafoglio di CVC con investimenti in più di 70 startup che hanno creato circa 1800 posti di lavoro e un network di 1 milione di innovatori globali che collabora con il Gruppo.on è un’opzione ma una priorità con un orizzonte ben definito: il 2050. A2A è un player industriale che opera a livello nazionale nei settori dell’energia, delle reti, dell’economia circolare che sono strategici per il Paese e abbiamo bisogno di strumenti concreti per raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica che l’UE richiede” - commentaAmministratore Delegato di A2A – “Oggi presentiamo il primo veicolo societario integrato di open innovation in Italia, basato su un modello di circolarità: una crescita che si autoalimenta, in cui il valore generato viene reinvestito in nuove soluzioni e tecnologie.All’evento di presentazione dell’iniziativa “FIRST OF A KIND – Nasce A2A Life Ventures: un modello di innovazione che cresce e si rigenera di continuo. Per migliorare la vita di tutti.” hanno partecipato,che ha spiegato come le quattro Business Unit del Gruppo siano il perimetro nel quale la società opera e orientino l’esplorazione e l’adozione di tecnologie per la transizione ecologica.